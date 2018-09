S-au trezit cam tarziu! FCSB il vrea pe Ionut Radu, dupa primul meci complet jucat de portar in Serie A: "Noi suntem interesati de el, probabil nu este el de noi"

Ionut Radu a aparat in aceasta saptamana primele sale 90 de minute in Serie A, in Genoa 2-0 Chievo.

Ionut Radu, capitanul nationalei U21 a Romaniei si portar la Genoa, i-a impresionat si pe cei de la FCSB. Helmuth Duckadam, fostul mare portar al Romaniei, acum presedinte de imagine al vicecampioanei, recunoaste ca Ionut Radu este foarte interesant pentru clubul patronat de Gigi Becali. Totusi, el este realist si spune ca probabilitatea ca Radu sa fie interesat de o revenire in Liga I este minuscula.

"FCSB ar fi interesata de el, dar nu cred ca Radu ar fi interesat de FCSB. A ajuns la un alt nivel si nu cred ca si-ar dori sa vina la noi. Este un portar care imi place mult. E un portar cu atitudine, are si un fizic foarte bun, e talentat. Faptul ca joaca in Italia e un plus pentru el. Va creste cu o alta mentalitate. Daca va reusi sa aiba performante si va fi titular, va ajunge in atentia mai multor cluburi importante de nivel inalt", a declarat Helmuth Duckadam pentru ProSport.

90 de minute a aparat Ionut Radu la Genoa, in Seria A



9 milioane de euro sustin italienii ca a platit Genoa pentru roman