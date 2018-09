Ionut Radu, vedeta in Italia: a fost urmarit de papparazzi in Mall! Surpriza pe care a avut-o romanul: "Nimeni nu m-a avertizat!"

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Portarul roman de doar 21 de ani, Ionut Radu, este in prim-plan in Serie A dupa ce a debutat in poarta celor de la Genoa in etapa intermediara si a avut mai multe interventii salvatoare care au salvat echipa de la gol. Genoa a castigat cu 2-0 cu Chievo iar Ionut Radu a impresionat!

Romanul a fost filmat ziua urmatoare de papparazzi si a vorbit despre debutul sau in Serie A: "Nu stiam ca voi debuta, nimeni nu m-a avertizat. Mi-au spus doar sa fiu gata oricand. Am aflat abia cand ne-a spus antrenorul la ultima sedinta de pregatire.

Nu am avut nicio emotie, nu mi-a fost teama. A fost un meci bun, la final am primit felicitari. Acum trebuie sa joc in continuare pentru a avea ritm. Voi continua sa muncesc pentru a fi la cel mai inalt nivel" le-a spus Radu celor de la Secolo XIX.

Ionut Radu va fi pe teren la ultimele 2 partide ale nationalei de tineret din campania de calificare pentru Campionatul European, avand nevoie de 4 puncte pentru calificarea la turneul final - cu Tara Galilor pe 12 octombrie si cu Liechtenstein pe 16 octombrie, transmise in direct de Pro X.