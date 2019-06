Najila Trindade, tanara care il acuza pe Neymar de viol, DISTRUSA in urma scandalului: "Am slabit 10 kg" FOTO

Najila Trindade a izbucnit in lacrimi in cadrul unui interviu pentru Record TV.

Najila Trindade l-a acuzat pe Neymar de viol intr-o camera de hotel din Paris. Totul s-a intors impotriva ei, iar femeia a ramas fara avocati si sustine ca a fost amenintata. Acum anunta ca are nevoie de pastile ca sa poata dormi.

"Nu, nu pot sa mananc. In ultima saptamana am slabit 10 kilograme. Nu pot sa dorm decat daca iau pastile. Nu stiu ce e mai rau...sa stau treaza sau sa dorm. Oamenii vor sa-mi rascoleasca durerea si mai mult, ma urmaresc, pe mine si pe familia mea.

Nu mai pot sa am grija de fiul meu, nu mai pot sa fac nimic din ce faceam inainte. Nu mai pot merge la sala, nu mai fot face nimic. Nu sunt de fier, au mers prea departe. Ce altceva ar putea sa-mi mai faca? Am suferit destul. Vreau sa fiu lasata in pace.", a spus Najila Trindade.



Avocatul lui Najila Trindade ar fi fugit cu inregistrarile

O inregistrare cu presupusl viol comis de Neymar pe 15 mai a ajuns online, insa Najila sustine ca mai era inca una, dar avocatul ei a renuntat la caz si a disparut cu toti cu filmare. Neymar a negat cu vehementa orice abuz asupra femeii.

"Sunt victima unei tentative de santaj. Exista probe ion acest sens, nu a existat un viol iar politia va primi toate dovezile", a spus cel mai scump jucator din istorie.



