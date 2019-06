Rasturnare de situatie in cazul femeii care a sustine ca a fost violata de Neymar. Ce decizie a luat avocatul acesteia

Najila Trindade l-a acuzat pe Neymar de viol.

Najila Trindade sustine ca avocatul ar fi participat la furtul din apartamentul ei, in timpul caruia tableta cu acea filmare a disparut.

"Ea ma acuza pretinzand ca a localizat tableta in birourile mele. Clienta are o atitiudine total contrara eticii,bunului simt si adevarului. Mi-ar p[lacea sa am aceasta tableta. As puta sa o duc la politie pentru a o folosi in favoarea ei, dar renunt intrucat relatia dintre avocat si client este bazata pe incredere, iar eu nu mai am incredere. Sper ca adevarul va iesi la iveala" a spus avocatul femeii.

Tanara ar fi urmat sa predea anchetatorilor o inregistrare video de sapte minute pe care a facut-o a doua zi, dupa intalnirea cu Neymar. La politie , presuspusa victima a spus ca acea inregistrare era pe tableta ei, care i-a fost furata din apartament.

Neymar a dat declaratii la sectia de combatare a criminalitatii informatice, dupa ce saptamana trecuta a prezentat, intr-un filmulet postat pe retelele de socializare, conversatiile pe care le-a avut cu tanara care il acuza de viol si agresiune, in care apar fotografii intime al femeii.

Neymar acuzat de viol

Starul celor de la PSG este acuzat de o femei ca ar fi violat-o , in 15 mai la Paris. Neymar ar fi intalnit-o pe femeie pe Instagram, iar tanara s-a deplasat in Franta pentru a se intalni cu internationalul brazilian. In data de 15 mai, in jurul orei 20:00, jucatorul ar fi venit beat la hotel si ar fi violat-o pe femeie.