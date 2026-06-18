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În perioadele 22-26 iunie și 29 iunie - 3 iulie se desfășoară la Oradea, mai exact pe Terenul de Fotbal LPS Bihorul, un campus destinat tinerilor portari și organizat de DLB Goalkeeper Academy.

Denis Lungu-Bocean, în același sezon portar la U17 și U19 și atacant la U15

CEO al academiei este fostul internațional român de juniori Denis Lungu-Bocean (prezent la turneul final EURO U-19 din 2022), care în timp ce activa în Germania evolua ca portar la o categorie superioară de vârstă și ca atacant la categoria sa.

”Jucam portar la juniorii mai mari, iar la cei de vârsta mea evoluam ca vârf central. Am și ieșit golgheter la Under 15, cu 19 goluri.

Pot să spun că această experiență de atacant m-a ajutat ca portar, am reușit să-mi dezvolt jocul de picior și ieșirile în afara careului”, explica Denis în exclusivitate pentru Sport.ro în urmă cu câțiva ani.

La TuS Traunreut, club din Germania, în sezonul 2017-2018, doar în tur, Lungu-Bocean a apărat 7 penalty-uri în campionatele U17 și U19 și a înscris 12 goluri în campionatul U15, care era pe atunci categoria sa de vârstă.

Portarul Ioan Pap-Deac, marcator constant la FC Baia Mare la începutul anilor 2000

Printre antrenorii care vor fi prezenți la campus se numără Emanuele Pischetola (fost la AC Milan), Alin Goia (SpVgg Unterhaching), Stefan Kotisch (federația din Bavaria), Francesco Rossi (ex-Venezia), Domenico Botticella (ex-Foggia, Bari), dar și Ioan Papp-Deac, fostul portar de la FC Bihor, FC Național (vicecampion al României), U Cluj sau FC Baia Mare.

Pe vremea când juca la FC Baia Mare, în liga a doua, Pap-Deac înscria constant din penalty-uri (8 goluri în sezoanele 2000-2001 și 2001-2002).