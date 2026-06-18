FCSB a început devreme campania de transferuri pentru noul sezon, i-a adus pe Anderson Ceara (Csikszereda) și Shaquil Delos (Grenoble, Ligue 2), l-a rechemat pe Ricardo Pădurariu de la Corvinul, iar mutările de trupe de la fosta campioană a României schimbă structura lotului. Prima "victimă" a verii la FCSB: fotbalistul sare total din schemă! Printre fotbaliștii afectați de primele noutăți ale verii se numără în principal Ionuț Cercel (19 ani). Unul dintre pariurile lui Mihai Stoica și Gigi Becali, care l-au adus la FCSB la pachet cu Alexandru Stoian, de la Farul, tânărul fundaș are șanse mici să intre în planurile lui Marius Baciu, transformându-se din speranță în soluție de avarie. Inițial, Cercel a fost văzut drept un fotbalist esențial pentru acoperirea regulii Under 21 în startul sezonului trecut, dar evoluțiile slabe și accidentările i-au stagnat ascensiunea. A terminat stagiunea ca rezervă, după doar 14 meciuri jucate, iar 2026/2027 se anunță un an și mai greu, roș-albaștrii luând deja în calcul varianta unui împrumut.

Ionuț Cercel | GALERIE FOTO

Pădurariu îi ia fața Cum jucătorul venit de la Farul nu a reușit să se impună rapid, FCSB a fost nevoită să caute alte soluții pentru regula Under 21 în Superligă (Toma, Stoian, Matei Popa), nedorind să aștepte un eventual progres al lui Cercel. La un an distanță de la ratarea primei șanse, internaționalul U19 nu se va mai bucura, însă, de același statut. Recent, FCSB l-a rechemat de la Corvinul pe Ricardo Pădurariu (19 ani), fundaș stânga crescut la academia roș-albaștrilor și care a făcut un sezon excelent în Liga 2, terminat cu promovarea fără emoție a hunedorenilor. Apreciat de Mihai Stoica, cel care-l cunoaște de la vârsta de 11 ani, Pădurariu va fi, în pregătirea de vară, prima opțiune pentru respectarea regulii Under 21: "Strategia este în felul următor: vedem ce poate Ricardo Pădurariu, pentru că am putea să schimbăm și să jucăm cu trei fundași centrali. Pădurariu poate juca în banda stângă, are foarte bune valențe ofensive, iar în partea dreaptă am luat un fundaș lateral foarte ofensiv din Franța", a dezvăluit președintele Consiliului de Administrație, la Prima Sport. Pe lângă Pădurariu, FCSB mai are la îndemână varianta folosirii lui Matei Popa, care a lăsat o impresie bună în sezonul de debut. Alte opțiuni viabile sunt Mihai Toma și Alexandru Stoian în linia ofensivă.

Ultimul transfer îl blochează complet Fundaș central la bază, Cercel nu are nicio șansă de a ocupa una dintre cele două poziții din axul defensivei, roș-albaștrii avându-i acolo pe Dawa, Duarte, Popescu și Ngezana. Astfel, singura "portiță de scăpare" era banda dreaptă a apărării, dar și aici fosta campioană are alte planuri. Stoica și Becali tocmai au finalizat transferul lui Shaquil Delos, de la Grenoble, fotbalist care l-a impresionat pe primul prin calitățile ofensive arătate. Cel puțin în prima parte, fotbalistul din Hexagon va primi șanse pentru a demonstra dacă merită sau nu investiția. Pe lângă noutatea numită Delos, boardul FCSB a decis și să-i ofere prelungirea de contract veteranului Vali Crețu, văzut în continuare drept o voce importantă în vestiar și un jucător care poate ajuta prin experiență și determinare. Tot în dreapta mai poate juca și Alexandru Pantea, aflat încă la o vârstă bună (22 de ani) și văzut mai bine decât Cercel. A patra opțiune pentru postul de fundaș dreapta și a cincea pentru cel de fundaș central, Cercel se pregătește pentru o pregătire de vară dificilă: fie îl impresionează teribil pe Marius Baciu, fie acceptă statutul de rezervă permanentă sau un împrumut în Superligă.