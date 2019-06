"DIVORCIO TOTAL". Catalanii fac anuntul bomba: viitorul lui Neymar la PSG tocmai s-a lovit de zid! Cum vede Barcelona situatia

Viitorul lui Neymar la PSG pare ca s-a lovit de un zid, iar zilele sale pe Parc des Princes sunt numarate. "Divortul e total", anunta astazi Sport Catalunya.

Viitorul lui Neymar la PSG este incert, iar sansele ca acesta sa se desparta de echipa care a platit 222 milioane euro in schimbul sau au crescut. Sport Catalunya scrie astazi ca relatia dintre starul brazilian si conducerea clubului s-a deteriorat iremediabil.

Acuzat de viol in Brazilia si accidentat la echipa nationala, Neymar traverseaza momente dificile. Pe deasupra, relatia sa cu presedintele Nasser Al-Khelaifi s-a racit extrem de mult.

Sport Catalunya: "Divortul Neymar - PSG este total"



Cotidianul catalan Sport scrie astazi ca "divortul Neymar - PSG este total".



"Divortul dintre Neymar si PSG este, practic, total si exista o posibilitate reala ca acesta sa plece in aceasta vara. De fapt, fotbalistul le-a comunicat inca din luna mai sefilor lui PSG ca nu vrea sa revina in Franta", scriu catalanii.

Potrivit jurnalistilor spanioli, Neymar vrea sa mearga la o echipa care sa se bata la castigarea Ligii Campionilor cu sanse reale.

"Neymar s-a saturat de esecurile europene cu PSG si e convins ca trebuie sa mearga intr-un alt campionat", mai scriu acestia.

Cum vede Barcelona situatia lui Neymar



Sport Catalunya scrie ca Barcelona este in acest moment in stand by si asteapta sa vada cum decurc lucrurile.

"Barcelona stie care este situatia, dar e precauta, pentru ca nu vrea un conflict cu PSG", scrie Sport.es.

In final, catalanii mai noteaza ca Neymar ar fi de acord sa mearga si pe un salariu mai mic la Barcelona, pentru ca "nu mai e interesat de bani, ci vrea sa castige titluri si sa se simta fericit pe teren".