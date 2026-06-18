După câțiva ani excelenți în Ligue 1 și Premier League, Kurt Zouma și-a construit un CV excelent: dublu campion în Premier League, câștigător de Champions League și Conference League. De asemenea, 11 meciuri și un gol la naționala de seniori a Franței, alături de care a cucerit Liga Națiunilor în 2021.

Zouma, după 0 minute la Al Wasl, merge la Palm City, nou-promovată în liga a doua din Emirate

În ultimii ani, cariera lui Zouma s-a prăbușit. După retrogradarea în liga a doua saudită cu Al Orobah, francezul a fost adus ca o mare vedetă, vara trecută, la CFR Cluj.

S-a zvonit inclusiv că lui Zouma i s-a oferit un salariu lunar de 45.000 de euro în Gruia, însă experiența lui din România s-a dovedit a fi un eșec total. A jucat în doar 4 partide, iar ulterior și-a reziliat contractul, președintele Iuliu Mureșan susținând că jucătorul avea probleme medicale serioase, abia putând să meargă din cauza genunchiului umflat.

Plecat de la CFR, Zouma n-a rămas multă vreme fără contract. În februarie a semnat cu Al Wasl, formație din Emiratele Arabe Unite, la care nu a prins niciun minut! Înțelegerea lui a expirat, iar acum se pare că și-a găsit o nouă echipă la care va spera ca măcar să debuteze.

Footmercato scrie joi că Zouma va semna un contract pe un an cu Palm City FC, o altă formație din Emiratele Arabe Unite, dar care tocmai a promovat din liga a treia în liga a doua.

Ultimul meci oficial al lui Zouma a fost pe 31 octombrie, aproximativ un sfert de oră într-un Dinamo - CFR Cluj 2-1.

Kurt Zouma este doar unul dintre jucătorii care au dezamăgit teribil la CFR Cluj după ce au avut cariere impresionante. Alte exemple sunt brazilianul Julio Baptista, cu puțin peste 40 de minute în tricoul ardelenilor, sau ucraineanul Yevgen Konoplyanka, cu aproape 60 de minute. Ambii și-au încheiat carierele imediat după experiența din România.