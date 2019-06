"E un DROGAT care nu trebuie sa fie liber pe strada!" Acuze grave ale femeii care sustine ca a fost violata de Neymar! Fotografia care il poate condamna pe starul lui PSG

Presa din Brazilia face noi dezvaluiri.

Programul 'Ciudat Alerta' al celor de la TV Record face noi dezvaluiri in cazul Neymar. Saptamana aceasta au avut loc primele audieri dupa plangerea facuta de Najila Trindade impotriva lui Neymar, modelul brazilian acuzandu-l pe starul lui PSG ca a violat-o in data de 15 mai la Paris.

Ultimele mesaje de pe WhatsApp facute publice in cadrul emisiunii din Brazilia sunt intre Najila si avocatul Jose Edgard Bueno, cel care a renuntat ulterior la caz. In mesaje, Najila spune despre Neymar ca este "dependent de droguri" si ca "trebuie sa fie internat sau la inchisoare". Najila acuza faptul ca a primit amenintari cu moartea de la tatal lui Neymar si ca se teme pentru viata ei. Fata mai spune ca a slabit 4 kilograme in ultimele saptamani.

Un alt amanunt interesant este faptul ca Najila ii spune lui Bueno despre existenta unei poze care il incrimineaza pe Neymar. "Nu au existat martori, dar chiar el a facut poza in care se vedea ce mi-a facut. Probabil ca sa se laude in fata prietenilor. A fost totul foarte rapid" a scris fata despre o imagine in care s-ar vedea rani pe posteriorul ei dupa incidentul de la hotel.