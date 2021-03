Iubita lui Florinel Coman are probleme cu legea! "O sa ajungi ca Nila!" Avertismentul lui Gigi Becali pentru 'perla' sa de la FCSB

Iubita lui Florinel Coman are probleme cu legea.

Ioana Timofeciuc ar avea deschis un dosar civil pe numele sau dupa ce a fost amendata de jandarmii din Constanta la inceputul lunii decembrie 2020. Potrivit Cancan, tanara a deschis un proces pentru a contesta amenda, fiind nevoita sa se prezinte la tribunal pe 25 mai.

Aceste informatii au aparut in presa la putin timp de la incidentul in care a fost implicat Florinel Coman. "Perla" lui Becali a fost prinsa conducand pe autostrada cu 165 km/h, fara a avea un permis de conducere valabil in Romania.

Patronul celor de la FCSB ar fi de parere ca Ioana nu este o persoana potrivita pentru jucatorul sau, pe care l-ar fi avertizat dupa ce a fost oprit de politie cu privire la anturajul lui.

"Ti-am mai spus treaba asta si sa ai mare grija! Daca nu te potolesti, o sa ajungi ca Nila Costea cu Cruduta. I-am zis si lui Nila atunci ca nu mai are putere sa joace daca non-stop sta cu femeia", i-ar fi transmis Gigi Becali lui Florinel Coman, potrivit Fanatik.