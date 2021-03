Nu se mai opresc problemele pentru Florinel Coman! Vedeta FCSB s-a accidentat si poate rata meciul cu UTA

FCSB va juca duminica impotriva lui UTA Arad, iar Florinel Coman poate rata meciul.

Atacantul FCSB-ului s-ar fi accidentat la ultimul antrenament si nu se stie daca va putea juca in deplasarea de la Arad. Septarul ros-albastrilor ar fi acuzat dureri in zona inghinala, dupa ce a executat in exercitiu cerut de Thomas Neubert, potrivit ProSport. El ar fi parasit baza de antrenament mai devreme, iar o evaluare mai clara urmeaza sa fie facuta in urmatoarele zile.

Vestea vine chiar dupa partida cu Gaz Metan, scor 1-0, meci in care Coman a fost suspendat. Jucatorul pe care Becali viseaza sa incaseze zeci de milioane de euro traverseaza un sezon slab si a marcat doar 2 goluri in cele 20 de partide jucate.

Ultimul gol al lui Florinel Coman a fost chiar in partida tur contra celor de la UTA. In acel meci FCSB s-a impus clar cu 3-0, Dennis Man si Darius Olaru marcand si ei.