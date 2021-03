BREAKING NEWS: Coman, amendat cu 50 000 de euro dupa ce a venit cu aceasta masina la antrenament! Ce a putut sa faca

Asa e cand ai de unde sa dai!

Kingsley Coman va fi amendat de Bayern cu 50 000 de euro dupa ce a incalcat regulamentul de ordine interioara al clubului. Omul decisiv pentru victoria lui Bayern din finala Champions League de anul trecut a incercat o aroganta la antrenamentul de duminica. S-a dus la centrul de pregatire la volanul unui Mercedes AMG. Desi n-a incalcat nicio regula de circulatie, tot va trebui sa scoata suma uriasa din cont! Si stie bine ce-a facut gresit.

Conform contractului cu Audi, Bayen le interzice fotbalistilor sai sa se deplaseze la stadion sau la baza de pregatire a clubului la volanul oricarei alte masini in afara celei oferite de sponsor! Toti jucatorii supercampioanei din Bundesliga au masini de la Audi, oferite gratis. Bayern primeste nu mai putin de 50 de milioane de euro pe an de la Audi si nu vrea sa-si supere sub nicio forma binefacatorul!



Coman, 24 de ani, marcator de 6 ori si pasator decisiv de 13, e platit cu 8 milioane pe an, asa ca amenda nu-l va tine la 'dieta' decat cateva zile. :) Castiga 50 000 de euro in doua zile si jumatate la 'serviciu'.