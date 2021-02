Ce buchet de flori a ratat Madalina Ghenea de Ziua Indragostitilor! Cine e fotomodelul "Barbie" care i-a luat locul. Raspunsul genial al romancei

Daca si-ar fi continuat idila cu fotbalistul Nicolo Zaniolo, romanca Madalina Ghenea ar fi fost surprinsa cu un buchet imens de trandafiri.

In varsta de 21 de ani, Zaniolo e unul dintre cei mai curtati barbati din Italia, un fotbalist cu sex-appeal aflat in vizorul multor fotomodele. Inclusiv Madalina Ghenea a flirtat cu Nicolo, in ciuda unei diferente de varsta de 12 ani, scurta lor relatie facand deliciul presei tabloide la inceputul acestui an.

Intre timp, jucatorul echipei AS Roma a ramas la fel de cuceritor, iar ultimele zvonuri il dau legat de fotomodelul Chiara Nasti (23 de ani), o tanara despre care s-a spus ca intrase la un moment dat si in "radarul" lui Neymar. Si pentru ca a fost Ziua Indragostitilor, Zaniolo i-ar fi daruit frumoasei brunete un cadou romantic, un super-buchet de trandafiri rosii si albi pe care era scris numarul 22, adica numarul pe care fotbalistul il poarta de obicei pe tricou

Revenind la Madalina Ghenea, aceasta n-a avut parte de nici o surpriza similara de Valentine's Day, tinand sa precizeze pe Instagram ca singurul barbat din viata sa e un urias urs de plus, cu care s-a pozat intr-o tinuta provocatoare.