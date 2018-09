Care sunt cele mai populare 10 beri de pe planeta si tara in care se vinde cea mai multa bere! De unele probabil ca nici nu ai auzit!

In 2017, industria berii a inregistrat venituri de 661 miliarde dolari!

Publicatia americana Business Insider a intocmit un top al celor mai populare 10 marci de bere din lume. Americanii au fost si ei surprinsi sa afle ca jumatate dintre cele mai vandute beri de pe planeta le sunt complet necunoscute.

Potrivit Business Insider, industria berii in inregistrat in 2017 o cifra a vanzarilor de circa 661 miliarde dolari! Din aceasta suma, 48% a fost obtinuta de top 50 producatori de bere.

Pe undeva de inteles, China este tara in care se vinde cea mai multa bere.

Top 10 cele mai vandute marci de bere

10. Coors

Coors a vandut in 2017 circa 26.5 milioane hectolitri de bere. Coors este detinuta de Molson Coors si isi are sediul si fabrica la Chicago.

9. Corona

Corona a vandut in 2017 aproximativ 28.8 milioane hectolitri bere.

Corona este o bere mexicana, dar cunoaste un mare boom al vanzarilor in Statele Unite, fiind foarte populara acolo. Vanzarile Corona au crescut in 2017 cu 10%.

8. Yanjing

Yanjing este un brand chinezesc care a vandut in 2017 circa 29.7 milioane hectolitri de bere.

Yanjing a aparut in 1980 si este detinuta de Beijing Enterprises Holdings Limited.

In ultimul an, Yanjing a inregistrat venituri de 850 milioane dolari, cu 8.9% mai mult decat in anul precedent.

7. Harbin

Harbin este un alt brand chinezesc din acest top. Harbin este, de asemenea, si cea mai veche fabrica de bere din China.

Interesant este ca marca Harbin este detinuta de conglomeratul Anheuser-Busch InBev, care isi are sediul la Leuven, Belgia. Anheuser-Busch InBev mai are birouri la New York, Sao Paolo, Londra, St. Louis, Mexico City si Johannesburg.

6. Heineken

Producatorul olandez de bere a vandut in 2017 circa 34.3 milioane hectolitri.

Haineken se afla in top 10 cele mai mari branduri de bere la nivel mondial ca extindere si popularitate.

5. Skol

Skol este de asemenea detinuta de Anheuser-Busch InBev si este vanduta in mare parte in Brazilia.

In 2017, Skol a vandut 35.1 milioane hectolitri de bere.

4. Bud Light

Bud Light este brandul numarul 1 ca vanzari in Statele Unite, dar se afla doar pe locul 4 la nivel mondial.

Compania mama a Bud Light este aceeasi Anheuser-Busch InBev.

In 2017, Bud Light a vandut 44.8 milioane hectolitri bere.

3. Tsingtao

Tsingtao este cea berea chinezeasca cu cea mai mare extindere si in afara granitelor acestei tari. In 2017, Tsingtao a vandut 49 milioane hectolitri bere.

2. Budweiser



Budweiser este parte a Anheuser-Busch InBev, la fel ca Bud Light.

In 2017, Budweiser a vandut 49.2 milioane hectolitri.

1. Snow

De departe cea mai vanduta bere din lume este Snow.

Snow a vandut dublu decat Budweiser in 2017, adica peste 101.2 milioane hectolitri.

Snow este o marca de bere chinezeasca vanta de Heineken, care a anuntat in luna august ca intentioneaza sa cumpere 40% din actiuni.