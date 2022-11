Premiu în bere pentru fanii viitoarei campioane mondiale! Sponsorul FIFA se pregătește să rupă contractul după decizia Qatarului

Autoritățile din Qatar și FIFA au anunțat, pe 18 noiembrie, cu doar două zile înaintea debutului competiției, că alcoolul va fi interzis pe durata CM 2022, iar berea nu va comercializată pentru fanii care au făcut deplasarea la turneul final, deși acest lucru fusese garantat anterior. Singura bere disponibilă va fi Bud Zero, care nu conține alcool.

Unul dintre cei mai vechi sponsori ai FIFA se gândește să-și retragă sprijinul

Decizia ar fi fost luată după intervenția energică a familiei Al Thani, care deține controlul politic și economic asupra micuțului regat din Orientul Mijlociu, dar și asupra clubului PSG și beIN Media Group.

Faptul că forul fotbalistic mondial a acceptat atât de ușor încălcarea înțelegerii, poate afecta iremediabil relația FIFA cu sponsorul Budweiser, care trimisese spre Qatar milioane de doze și zeci de mii de butoaie cu bere. Decizia a făcut ca fanii Ecuadorului să strige în cor "Queremos cerveza, queremos cerveza" ("Vrem bere, vrem bere"), în timpul meciului de deschidere contra Qatarului, iar ceilalți fani, care au făcut deplasarea pentru a urmări competiția din tribune, să treacă prin adevărate aventuri pentru un strop de alcool.

Berea nevândută va fi donată fanilor campioanei mondiale!

Compania producătoare de bere a anunțat deja că va dona fanilor viitoarei campioane mondiale toată cantitatea de bere care urma să fie consumată pe stadioanele din Qatar. De asemenea, marca este sponsor global al competițiilor organizate de FIFA încă din 1986, iar presa americană a anunțat că directorii companiei urmează să hotărască, luna viitoare, după finalul CM 2022, dacă va mai respecta contractul de publicitate în valoare de 75 de milioane de dolari pe care îl are în desfășurare.

Problemele cu organizarea Mondialului din acest an, în timpul iernii, a provocat acuze de luare de mită la adresa FIFA și un val de proteste în toată lumea în privința încălcării drepturilor omului în Qatar, a numărului extrem de ridicat de decese a muncitorilor imigranți pe șantierele stadioanelor și a pericolelor cu care se confruntă vizitatorii, gesturi simple pe alte stadioane putând duce aici la pedepse cu închisoarea.

FIFA a antagonizat un gigant al producției de bere

Budweiser e o marcă de bere deținută de gigantul americano-belgian Anheuser-Busch InBev SA/NV (AB InBev), care are sediile principale la Leuven (Belgia) și New York (SUA), produce băuturi în peste 30 de țări și le comercializează în peste 130 de țări și teritorii, are 140.000 de angajați, valoarea sa este cotată peste 236 miliarde de dolari și face profit aproape 10 miliarde de dolari anual.

Cele mai cunoscute mărci ale sale sunt Budweiser, Bud, Corona, Stella Artois, Beck's, Jupiler, Hoegaarden, Leffe, Lowenbrau, Foster's, Modelo și Pacifico. În Romania, compania a fost prezentă în acționariatul Bergenbier și a preluat Ursus Breweries, după achizționarea SABMiller. AB InBev este unul dintre cei trei mari producători de bere la nivel mondial, alături de Heineken International și Carlsberg Group.

Foto - @fifaworldcup / @Budweiser