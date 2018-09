BOMBA! Conor McGregor, amenintat de Mafia Cecena! Risca luptatorul irlandez sa fie asasinat?

Vezi ce mesaj a primit McGregor de la unul din liderii Mafiei Cecene.

Conor McGregor lupta pe 7 octombrie cu Khabib Nurmagomedov, pentru titlul UFC la categoria usoara, iar cei doi au avut de curand primul duel, la conferinta de presa. Conor este cunoscut pentru faptul ca isi batjocoreste adversarii la conferinte, insa de data aceasta irlandezul se pare ca a intrecut masura.

La un momentdat, McGregor se ia de Khabib, care este de origine din Daghestan, o zona separatista din sudul Rusiei, ce se invecineaza cu Cecenia, regiune condusa de celebrul dictator Ramzan Kadyrov. Acesta din urma este unul dintre cei mai nemilosi dictatori din lume, in Cecenia legile scrise dar si cele nescrise sunt impuse cu forta intr-o maniera brutala.

Recent, Kadyrov a fost acuzat ca a creat un lagar pentru homosexuali in Cecenia, unde a torturat si ucis peste 100 de barbati, totul in numele "religiei". Despre religia acestora dar si despre legaturile de prietenie dintre Kadyrov si tatal lui Khabib a vorit si McGregor, iar lucrurile au luat o intorsatura foarte dificila pentru irlandez.

Khusein Khaliev, unul dintre luptatorii lui Khadyrov, ce ocupa locul de "capitan" in Mafia Cecena, conform presei din Rusia, i-a transmis o amenintare oficiala irlandezului. Acesta a postat pe profilul sau un video in care ii spune lui Conor ca muntii Caucaz nu sunt Irlanda si ca va trebui sa raspunda pentru declaratiile sale in curand.

Este cunoscut faptul ca mafiotii rusi nu se dau inapoi de la a comite tot felul de atrocitati, inclusiv asasinate, atunci cand vine vorba de jigniri aduse credintei lor sau cand le sunt ofensati liderii, Kadyrov fiind acuzat in mai multe randuri de ONU de crime impotriva umanitatii.