Imagini ireale la conferinta de presa din aceasta dimineata! McGregor i-a spus adversarului sa bata un reporter din sala

Vezi momentul tensionat dintre cei doi luptatori si reporter.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 16 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

Conferinta de presa dintre Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov a fost una extrem de incinsa. Cei doi s-au certat timp de aproape o ora, mai mult tipand unul la celalalt decat sa faca show, asa cum ne asteptam de la aparitiile lui McGregor.

Irlandezul a fost destul de tensionat si a vorbit incontinuu, in timp ce Khabib articula cu greu cuvintele in engleza.

Cel mai socant moment a fost atunci cand un reporter l-a salutat pe Khabib cu expresia "salam alaikum", dupa care l-a felicitat pe Conor pentru ca si-a lansat noul brand de wiskey. Khabib a reactionat imediat, spunandu-i acestuia ca nu poate sa il salute cu aceasta expresie si apoi sa spuna ceva de wiskey, deoarece popoarele islamice au o politica foarte netoleranta fata de alcool. In acel moment, Conor s-a rastit la Khabib si i-a spus sa se duca sa il plesneasca pe reporter daca are curaj.

Momentul a fost unul tensionat, Khabib fiind evident deranjat de asocierea facuta de reporter, insa lucrurile s-au calmat fara incidente. Cei doi luptatori au o istorie destul de lunga de conflicte, ce au culminat in aprilie in acest an, cand Conor si inca 20 de prieteni au venit sa il bata pe Khabib dupa o gala, spargand geamurile autocarului in care acesta se afla.