Momentul in care McGregor ii ofera un pahar cu wiskey adversarul sau musulman, care are interzis prin religie sa bea! Cum reactioneaza // VIDEO

Conor McGregor si Khabib Nurmagomedov urmeaza sa lupte in gala UFC, ce are loc duminica dimineata, pe 7 octombrie, la New York. Cei doi s-au confruntat in aceasta dimineata la conferinta de presa, iar lucrurile au fost extrem de incinse.

Irlandezul a anuntat ca si-a lansat noul si propriul brand de wiskey, fiind stiuta afinitatea irlandezilor pentru alcool, si in special pentru wiskey. Conor a adus cu el o sticla de "Proper Twelve", asa cum se numeste bautura, oferindu-le cate un pahar lui Dana White, presedintele UFC, si adversarului sau.

Acesta din urma este insa musulman si are interzis prin religie sa bea, asa ca i-a transmis acestuia sa isi ia paharul inapoi, spre deosebire de Dana, care a ciocnit un pahar cu Conor chiar pe scena.

Conform legilor religioase, majoritatea cultelor convertite la Islam au interzis sa consume alcool, tarile unde aceasta religie este totalitara neavand voie sa produca sau sa importe bauturi alcoolice.

Noul brand de wiskey al lui McGregor a devenit si partener oficial al galelor UFC in care lupta irlandezul, acesta promovandu-si bautura la fel cum a facut-o si dupa meciul cu Floyd Mayweather de anul trecut.