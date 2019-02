Anunt oficial al Politiei Romane: informare de ULTIMA ORA in cazul lui Dragos Savulescu! Ce se intampla cu fostul actionar de la Dinamo

Radu Mazare, Cristian Borcea, Nicusor Constantinescu si Dragos Savulescu au fost condamnati la inchisoare cu executare in Dosarul Retrocedarior. Mazare a luat 9 ani, iar ceilalti 3 cate 5 ani.

Radu Mazare a plecat din Romania de multa vreme, el aflandu-se de cativa ani in Madagascar, acolo unde si-a gasit locul "de evadare". Un alt condamnat din Dosarul Retrocedarilor a plecat acum din tara!

Dragos Savulescu (44 de ani), fost actionat la Dinamo, ca si Borcea, a plecat la Monte Carlo. El a primit 5 ani de inchisoare cu executare in urma cu doua zile. Intre timp, el si-a sters si conturile de pe retelele de socializare.

Savulescu a fost dat in urmarire internationala de autoritatile din Romania. Politia Romana a facut anuntul oficial in urma cu cateva momente.

"Mandat de executare a pedepsei inchisorii nr. 288/2017 din 07.02.2019, emis de catre Curtea de Apel Bucuresti – Sectia II Penala. Complicitate la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma continuata. Condamnat la 5 ani si 6 luni inchisoare. Se sustrage punerii in aplicare a mandatului de executarea pedepsei inchisorii", se arata in informarea Politiei Romane.