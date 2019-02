Condamnat in urma cu doua zile, Savulescu a disparut fara urma: si-a sters si contul de Facebook! In ce tara s-ar afla

Radu Mazare, Cristian Borcea, Nicusor Constantinescu si Dragos Savulescu au fost condamnati la inchisoare cu executare in Dosarul Retrocedarior. Mazare a luat 9 ani, iar ceilalti 3 cate 5 ani.

Radu Mazare a plecat din Romania de multa vreme, el aflandu-se de cativa ani in Madagascar, acolo unde si-a gasit locul "de evadare". Un alt condamnat din Dosarul Retrocedarilor a plecat acum din tara!

Dragos Savulescu (44 de ani), fost actionat la Dinamo, ca si Borcea, a plecat la Monte Carlo. El a primit 5 ani de inchisoare cu executare in urma cu doua zile.

Intre timp, el si-a sters si conturile de pe retelele de socializare.

Singurul care s-a predat de bunavoie a fost Cristian Borcea, care se afla deja in custodia autoritatilor..

De ce a fost condamnat Savulescu

Dragos Savulescu a prejudiciat statul roman si municipiul Constanta cu aproximativ 28 de milioane de euro, potrivit anchetatorilor. Acestia au demonstrat in fata judecatorilor ca Savulescu impreuna cu un apropiat au intrat ilegal in posesia unor drepturi succesorale ce apartineau unei perioade in varsta. Aceasta mostenise proprietati in Bucuresti si Constanta si lasase partea sa Academiei Romane, printr-un testament, in 2001.

Cu complicitatea unui notar, cei doi au intrat in posesia unor terenuri ce insumau 12.500.000 de metri patrati. Ulterior, ei au vandut drepturile unor cunoscuti la preturi foarte mici.

