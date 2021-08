Mykonos nesănătos. Săvulescu, dat pe mâna justiției de gafa fostei soții a lui Eros Ramazzotti!

Modelul italian nu știa că acesta era dat în urmărire internațională și a oferit locația pe tavă autorităților și presei din România.

Fostul acționar al lui Dinamo fusese condamnat de judecătorii ÎCCJ la 5 ani și jumătate de închisoare cu executare în "Dosarul Retrocedărilor" de la Constanța, alături de fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, de Nicușor Constantinescu, fostul președinte al CJ Constanța, și de Cristi Borcea, în februarie 2019, fiind găsiți vinovați de un prejudiciu de 114 milioane de euro.

Dragoș Săvulescu fugise în Italia, unde Curtea de Apel din Napoli i-a redus condamnarea inițială la 2 ani și jumătate și i-a comutat pedeapsa într-una cu suspendare. Pe 11 decembrie 2020, Curtea de Apel București a confirmat sentința de condamnare cu executare în cazul omului de afaceri fugit în Italia, iar autoritățile române l-au dat în urmărire internațională, el apărând pe site-ul Poliției Române la rubrica "Persoane Urmărite".

A PĂRĂSIT REFUGIUL SIGUR DIN ITALIA ȘI A FOST ARESTAT ÎN GRECIA

Atâta timp cât rămânea în Italia, Săvulescu se afla în afara ariei de intervenție a justiției din țara noastră. După sejururi la Capri și Veneția, împreună cu soția sa, fostul acționar dinamovist a ales să facă o scurtă călătorie în Grecia, cu un yacht privat, sperând că va putea înșela vigilența grănicerilor greci, care sunt ocupați în aceste zile cu focuri uriașe de vegetație și cu un nou val de imigranți din Africa. Săvulescu nu se afla la prima vacanță în Mykonos pe mare, el având pe contul său chiar fotografii cu Eros Ramazzotti, dintr-un astfel de voiaj, din urmă cu peste 3 ani.

În cercul său restâns de prieteni, care îl știau ca un playboy și un prosper om de afaceri din Balcani, nu toți cunoșteau problemele sale cu legea din România. Tocmai neștiința acestora a alertat autoritățile române, care l-au localizat cu precizie și au trimis informațiile poliției din Grecia. Acesta a fost reținut și urmează să fie trimis în țară pentru a-și începe perioada de detenție.

A FOST DAT DE GOL DE FOSTA SOȚIE A LUI EROS RAMAZZOTTI!

În urmă cu câteva zile, soția lui, Angela Martini, și o prietenă, fotomodelul italian Marica Pellegrinelli, au postat fotografii și filmulețe pe Instagram, la story, din vacanța petrecută în Mediterana, care se completau și ofereau locația exactă a lui Dragoș Săvulescu. Dacă soția lui a apărut singură în fotografiile de la Cannes, unde probabil a fost la festivalul de film, și în Grecia nu a specificat unde se află, pentru a nu-l desconspira pe consortul urmărit penal, Marica a adăugat pozelor eticheta pentru locație, respectiv restaurantul Spilia Seaside de pe insula grecească Mykonos.

Ironic, Angela Martini chiar a răspuns cu inimioare la una dintre fotografiile care au dus la arestarea soțului său, pentru ca apoi să șteargă toate pozele postate în ultimele cinci zile. Autoritățile române au intrat pe fir și au alertat poliția greacă, care s-a mobilizat exemplar și l-a arestat, spre surprinderea celor două modele. Marica Pellegrinelli s-a întors deja în Italia, la Milano.

MARICA PELLEGRINELLI E ACTUALA IUBITĂ A LUI BORIELLO

Săvulescu cochetase cu actoria și modelingul, pe lângă fotbalul, imobiliarele și retocedările. El a jucat în șase filme și a fost producător la patru producții cinematografice, între 2014 și 2020. În 2017, el s-a căsătorit cu Angela Martini, fotomodelul de origine albaneză și cu cetățenie elvețiană, care fusese Miss Universe Albania in 2010 și lucrase în SUA pentru celebrele agenții NEXT Model Management (Miami) și Elite Model Management (New York).

Marica Pellegrinelli e un model italian cunoscut. A fost soția cântărețului italian Eros Ramazzotti, cu care are doi copii, și s-a iubit cu fostul atacant Marco Boriello, care a jucat la Juventus, AC Milan și AS Roma și are în palmares două trofee Champions League și două titluri în Serie A.