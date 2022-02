Acuzată de infidelitate de Reghecampf, Anamaria Prodan atacă: „Mi se pare jenant. Se duce la pușcărie”

Antrenorul de 46 de ani a vorbit pentru prima oară despre infidelitatea fostei sale soții, susținând că regretă că nu s-a despărțit de aceasta după scandalul cu Alexa.

Anamaria Prodan se apără și aruncă vorbe grele la adresa lui „Reghe”. Împresara susține că l-a lovit pe Alexa, pentru că este o fire vulcanică și nu că l-ar fi prins cu altă femeie, așa cum s-a speculat în acea perioadă.

„Eu nici nu citesc ce spune omul. Mi se pare jenant că are tupeul să iasă să vorbească. Omul este împins să spună aceste lucruri. Fetița asta îl are la mână cu numeroase lucruri rele. Este băgat în c** până la gât. Când se sparge buba la el, se duce direct la pușcărie. Omul ăsta la aproape 50 de ani nu vine să își vadă copilul. Astăzi m-am rugat de el să își vadă copilul si a zis că nu are ce să facă.

Eu cu Dan Alexa nu am avut vreo treabă, eu sunt vulcanică, nu este primul căruia i-am dat o palmă. Eu mereu mi-am cerut scuze peste aceste reacții. Alexa a fost băgat în acest scandal pentru că este cel mai bun. Ei încearcă să mă dărâme”, a declarat Anamaria Prodan la „Xtra Night Show”, conform spynews.ro.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au împreună un copil în vârstă de 13 ani. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2008.

Acum, antrenorul Universității Craiova și impresara sunt în proces de divorț, iar primul termen fixat pentru data de 7 februarie.