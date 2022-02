Anamaria Prodan nu se mai oprește! Un nou atac devastator la Reghe: „Vorbim de femei, beții, droguri!”

Frumoasa impresară a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf a fost un soț infidel și că i-a trecut de multe ori cu vederea ecapadele.

Anamaria Reghecampf: „Vorbim de la femei, beții, droguri!”

„L-am iubit enorm. A fost aerul nostru. Când l-am numit ‘soarele nostru’, toată lumea râdea. Noi așa l-am considerat. Ca mamă, în primul rând, stau și mă gândesc: cum poate un om care și-a crescut copilul și a stat lipit de el… Îmi e foarte greu să vorbesc acum despre Reghe de azi si omul de atunci. Nu are nicio legatură. Ce ar putea să te facă pe pământul ăsta, vorbim de la femei, beții, droguri, ce te poate face pe tine să nu-ti vezi copilul trimis de mine cu șoferul la Craiova un minut? La copilul meu…

El știe că acolo s-a stricat căruța pentru mine. Nu ai cum să-ți bați joc de copilul meu. Nu ai cum să-mi pui copilul să râdă lumea de el. Tu îți bați joc de copiii mei, de fetele mele, de Luca, tărându-l prin mizeria ta în Grecia, când tu ziceai că ești în Grecia și te rogi, dar tu erai cu amanta? Nu e sufuicient câte nemernicii ai făcut? Ai ajuns să iei copilul și să-l târăști după tine cu amanta? El s-a ascuns prin pădure, prin toate cotloanele Bucureștiului, dar copilul meu l-a găsit.

Pe partea asta, pe ce a făcut, au fost pumni si picioare. A trebuit să mă repliez singură și să mă duc în Dubai să întreb lumea. Noi eram orbi. Toate mesajele noastre sunt: „Ok, ai greșit. Te are asta la mână cu ceva?” „Nu! Am șters tot. Nu, te rog nu mă mai întreba, am greșsit!”. Păi înseamnă că e ceva acolo și stăm toți și organele de poliție să ne uităm”, a spus Anamaria Prodan, potrivit realitateasportivă.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au împreună un copil în vârstă de 13 ani. Cei doi s-au căsătorit în vara anului 2008.

Acum, antrenorul Universității Craiova și impresara sunt în proces de divorț, iar primul termen fixat pentru data de 7 februarie.