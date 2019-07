A facut o gluma pe teren, iar viata ei s-a transformat in COSMAR! Ce a patit sexy arbitra din Brazilia: "Ma simt ca un gunoi!" FOTO

Fernanda Colombo a fost o cunoscuta arbitra din Brazilia pana anul trecut, cand s-a retras din activitate.

Fernanda Colombo a fost anul trecut tinta unei farse care a adus-o in atentia mondiala. Brazilienii au anuntat-o ca este prima femeie din istorie care va arbitra la o Cupa Mondiala din Rusia, insa nimic nu era adevarat. Intre timp s-a retras, iar acum este prezentatoare TV la emisiuni de sport din Brazilia.

Acum, femeia traieste un alt cosmar, dupa ce a arbitrat la un meci demonstrativ in Brazilia. A facut o gluma, iar momentul s-a viralizat in toata lumea. Fernanda a fluierat in urma unei faze iar cand toata lumea credea ca scoate cartonasul din buzunar, ea a scos un servetel si s-a sters pe frunte.

Wow, it's hard to stay focused if you have referee like Fernanda Colombo Uliana. That smile tho. ???? pic.twitter.com/Ea0es332BF — J7L (@JuveTimeline) June 30, 2019



Desi multa lume s-a amuzat de scena realizata de Fernanda, au fost si multe mesaje jignitoare pentru femeie, care a decis acum sa depuna plangere la politie.

"Am primit un mesaj care continea o propunere sexuala imorala, m-a facut sa ma simt ca un gunoi. Eu sunt fericita sa fac ceea ce imi place si as dori ca toata lumea sa respecte calea pe care am ales-o. Sunt arbitra si jurnalista, dar cineva mi-a propus 7000 de dolari ca sa ma intalnesc cu clientii sai. Va rog sa ma respectati!", a scris Fernanda pe retelele de socializare.

Fernanda e una din cele mai frumoase femei din fotbalul brazilian. VEZI IMAGINI IN GALERIA FOTO