Ianis Hagi a primit o veste extraordinară în această după-amiază. Elena, soția sa, a născut un băiețel, iar cunoscutul fotbalist a devenit tată, în timp ce Gică Hagi a devenit oficial bunic.

Cununia civilă dintre Ianis și Elena

Ianis Hagi și Elena Tănase și-au unit destinele chiar în prima zi de Crăciun, după o perioadă de aproape trei ani în care cei doi și-au împărtășit iubirea.

Petrecerea a avut loc într-un restaurant de lux din nordul Capitalei, iar fericitul cuplu a avut numai invitați de seamă. Printre aceștia s-a numărat și Gigi Becali.

Organizarea evenimentului i-ar fi costat pe Ianis Hagi și Elena Tănase nu mai puțin de 200.000 de euro, însă și darul primit de cuplu a fost unul pe măsură.

Deși nunta nu a fost cu dar, invitații ar fi venit cu plicurile pregătite, potrivit tabloidelor din România, și cea mai mică sumă primită de fericitul cuplu ar fi fost de 3.000 de euro.

La petrecere au participat 400 de persoane (200 de cupluri), ceea ce înseamnă că după petrecere cuplul s-a ales cu un dar în jurul a unui milion de euro.

