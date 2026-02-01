Echipa pregătită de Elias Charalambous a bifat doar opt victorii în actuala stagiune, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și opt înfrângeri.



FCSB are meci în etapa #24 cu FC Csikszereda, pe Arena Națională la București, duminică seară de la ora 20:00. Roș-albaștrii au mare nevoie de victorie ca să rămână în cărți pentru accederea în play-off.



Gabi Balint, categoric despre situația de la FCSB: ”El e mai important decât Pintilii sau Charalambous”



Ultimele rezultate nu sunt prielnice deloc pentru campioana României, motiv pentru care Gabi Balint, fost internațional român, consideră că la gruparea roș-albastră trebuie să se schimbe staff-ul și să fie cedați câțiva jucători care nu mai evoluează la standardele din sezoanele precedente.



”Eu cred că e cazul să se schimbe niște lucruri total la FCSB! În primul rând, eu cred că sunt câțiva jucători care nu mai sunt motivați, care au terminat ciclul. Apoi, antrenorii, cu tot respectul pentru ei... eu cred că sunt antrenori buni, dar nu demonstrează nimic pentru că nu pot să demonstreze!



Eu nu știu care e valoarea lui Pintilii sau cea a lui Charalambous, din moment ce știu că echipa o face patronul, schimbările le face patronul. Care e valoarea lor?!



Că fac antrenamente?! Să știi că importanță mai mare are Neubert acolo, pentru că pe el nu îl pune nimeni la punct. Știe ce are de făcut și face ceea ce știe.



De asta spun că lucrurile trebuie să se schimbe, pentru că suporterii vor fi cei care vor cere lucrul acesta. Mulți s-au săturat, faptul că nu vin, nu umplu stadionul în seara asta e un semn. Și galeria s-a supărat, care a fost aproape tot timpul, știm că Mustață e aproape de echipă”, a spus Balint, potrivit digisport.

