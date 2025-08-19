Fiul lui Gheorghe Hagi a încetat colaborarea cu Rangers Glasgow la finalul stagiunii precedente după ce și-a încheiat înțelegerea contractuală cu echipa din Scottish Premiership.



Fotbalistul a fost legitimat la gruparea de pe ”Ibrox” cinci ani. Un an a stat accidentat, iar un an a fost trimis sub formă de împrumut la Deportivo Alaves în La Liga, primul eșalon al Spaniei.



Surpriză uriașă! Cu ce club negociază Ianis Hagi și ce salariu astronomic ar urma să primească



Se pare că Ianis Hagi își pregătește revenirea în fotbal! Conform iAM Sport, internaționalul român se află la masa negocierilor cu Maccabi Tel Aviv, echipa din Israel care a câștigat campionatul sezonul trecut.



Maccabi a terminat pe prima poziție în clasament cu 80 de puncte. După 36 de etape, formația din Tel Aviv a bifat 24 de victorii, la care s-au adăugat opt rezultate de egalitate și patru înfrângeri.



Sursa citată mai sus a sugerat și că Ianis Hagi ar urma să primească un salariu de un milion de euro!



În această vară, Ianis Hagi a mai fost la un pas de Legia Varșovia, doar că negocierile au căzut după ce fiul ”Regelui” ar fi cerut bani prea mulți, care nu ar fi putut fi acoperiți de polonezi. La Legia, Ianis putea colabora cu Edward Iordănescu.



Cifrele lui Ianis Hagi

