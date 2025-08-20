Astăzi, 20 august 2025, este ziua în care Ianis Hagi (26 de ani) și soția sa, Elena (26 de ani), sunt pe punctul de a deveni părinți pentru prima oară. Tânăra este internată de luni la Spitalul Clinic Sanador din Capitală, unde urmează să aducă pe lume un băiețel.



Acesta va fi primul nepot al lui Gheorghe Hagi, care se pregătește pentru un nou rol, cel de bunic.



Ianis Hagi, pregătit pentru rolul de tată

Chiar înainte de acest moment, fotbalistul vorbea despre principiile pe care le va aplica în creșterea copiilor săi, amintind de propria sa experiență.



"O să merg în postura de părinte cu mentalitatea cu care am fost și eu crescut. Adică o să-mi îndrum copiii să facă ce le place și punct! Eu n-am fost forțat spre ceva, sora mea n-a fost forțată, așa voi proceda și eu. Să-și găsească și copiii mei pasiunea și să lucreze în pasiunea lor, să lupte să fie cei mai buni în ce le place!", spunea Ianis în octombrie 2023 pentru ProSport.



Vestea l-a umplut de bucurie și pe Gheorghe Hagi, care așteaptă cu nerăbdare să își cunoască primul nepot: "Vă dați seama că sunt fericit! De acum încolo așteptăm momentul. Când va fi, probabil că vom vorbi mai concret. Sănătate să fie și Dumnezeu să-i ocrotească", a transmis Hagi la momentul respectiv.



Ianis și Elena Hagi și-au oficializat relația în prima zi de Crăciun a anului 2023, după ce se logodiseră în vara aceluiași an la Paris. Cununia religioasă a avut loc pe 14 iulie 2024.

