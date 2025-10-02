Ianis Hagi (26 de ani) e pe deplin fericit! Pentru că, după o vară întreagă în care a fost „șomer“, și-a găsit o echipă, Alanyaspor, pentru care a și făcut deja primele apariții. Mai mult decât atât, liniștea pe plan sportiv e dublată de cea din viața personală.

În luna august, a venit pe lume primul copil al cuplului Ianis – Elena Hagi (26 de ani), un băieţel. Care acum, la 6 săptămâni distanță, a fost botezat, primind numele de Giorgios, cu „rădăcini“ în limba greacă. În mod cert, alegerea cuplului are legătură și cu numele tatălui lui Ianis, Gheorghe Hagi. Pentru că așa e tradiția la aromânii de la noi. Giorgios e un nume cu o semnificație religioasă, pentru că face trimitere și la Sfântul Gheorghe.

După ce l-au botezat pe micuțul lor, Ianis și Elena Hagi au și distribuit primele poze pe rețelele de socializare, după cum se poate vedea mai jos.

