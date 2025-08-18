Numele său apare pe o listă selectă, alături de staruri ale fotbalului european, însă ofertele concrete care îi convin întârzie să apară. În acest timp, un club insistă și forțează o întâlnire decisivă în România.



Deși este liber de contract din luna mai, Ianis Hagi rămâne un nume atractiv pe piața transferurilor. O dovadă este includerea sa de către publicația italiană Tuttomercatoweb într-un TOP 100 al celor mai valoroși fotbaliști fără angajament.



Mijlocașul român se află într-o companie de lux, alături de jucători cu CV-uri impresionante, precum Cesar Azpilicueta, Lucas Vazquez, Samuel Umtiti, Lorenzo Insigne, Mario Balotelli sau Hakim Ziyech. Această recunoaștere contrastează însă cu realitatea din teren, unde Hagi încă își caută echipa potrivită, după ce a refuzat recent o propunere de la Legia Varșovia, echipă antrenată de fostul selecționer Edi Iordănescu.



Turcii nu renunță și vin personal după el



Clubul care insistă cel mai mult pentru semnătura "Prințului" este Fatih Karagumruk, nou-promovată în prima ligă din Turcia. Potrivit informațiilor Iamsport, deși i-au oferit un salariu de un milion de euro pe an, turcii s-au lovit de ezitarea internaționalului român, care țintește un transfer într-unul dintre primele cinci campionate ale Europei.



Conducerea clubului din Istanbul nu se dă bătută și a decis să mute negocierile direct în România. Reprezentanți ai lui Fatih Karagumruk sunt așteptați la Constanța pentru o rundă finală de discuții, în speranța că îl vor putea convinge pe Ianis să accepte proiectul lor.



Situația sa a atras atenția și în Marea Britanie, unde o pagină a fanilor clubului Birmingham City, din liga a doua engleză, l-a propus ca variantă de transfer. "Ce ziceți de el? Ianis Hagi oferă opțiuni multiple pe flancuri și poate juca și în spatele vârfului", au notat suporterii pe pagina "BCFC". Reacțiile nu au fost însă entuziaste, fanii părând să-și dorească un alt profil de jucător pentru duritatea din Championship, o dovadă în plus a momentului complicat pe care îl traversează cariera lui Hagi.

