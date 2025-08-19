Mijlocașul de 26 de ani, rămas liber de contract după despărțirea de Rangers, riscă să piardă și echipa națională.

Potrivit Fanatik, selecționerul Mircea Lucescu nu va miza pe fiul „Regelui” pentru meciurile cu Canada și Cipru din septembrie.

Ianis Hagi nu prinde lotul la națională

„Il Luce” are nevoie de jucători în formă și, chiar dacă în trecut a mai convocat fotbaliști fără echipă, de data aceasta pare decis să nu repete scenariul.

Ianis s-a antrenat doar cu Farul în această vară, fără meciuri oficiale, iar lipsa ritmului competițional îl scoate din calcule pentru lotul tricolor.

Hagi Junior a lipsit și la acțiunea din iunie, dar atunci din cauza unei accidentări. Între timp, a refuzat ofertele pe care le-a primit, inclusiv pe cea de la Legia Varșovia, echipa antrenată de fostul selecționer Edi Iordănescu.

A existat și interes din Turcia, de la Karagumruk, care îi propunea un salariu de peste un milion de euro pe an, însă mijlocașul nu s-a lăsat convins.

