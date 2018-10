VIDEO: Reactia de nepretuit a acestui copil cand afla ca azi pleaca in Germania, la meciul echipei sale favorite

Baiatul din clipul de mai jos, mare fan Celtic, a trait bucuria vietii astazi, cand a vazut ce surpriza i-au facut parintii lui.

Mai intai, mama lui l-a rugat sa isi dea castile jos si l-a intrebat daca are idee unde vor merge astazi.

"Nu, unde vom merge?", a raspuns baietelul, in momentul in care a primit de la mama lui un fular cu Celtic.

In fular, un bilet de la meciul pe care echipa lui il joaca in aceasta seara.

"Mergem in Germania la meci."

"Nu... nu se poate. Nu se poate. Nu cred ca mergem acolo", a fost reactia plina de emotie a copilului.

VIDEO



A young Celtic fan being surprised by his parents that he’s off to Germany for their away game at RB Leipzig, brilliant. ???????? pic.twitter.com/zqH0DAr9tu