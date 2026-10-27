După Bad Bunny în acest an, a venit rândul lui Jay-Z să fie onorat de NFL. Liga americană de fotbal american a anunţat, în noaptea de luni spre marţi, că rapperul va fi capul de afiş al tradiţionalului spectacol din pauza Super Bowl-ului, care va avea loc pe 14 februarie. Este pentru prima dată când Jay-Z va participa la tradiţionalu l "halftime show", care adună în fiecare an zeci de milioane de telespectatori.

NFL a anunţat că rapperul Jay-Z va susţine un concert în pauza următorului Super Bowl. Finala campionatului american de fotbal american va avea loc pe 14 februarie la Los Angeles.

Venirea rapperului a fost facilitată de faptul că firma sa de producţie, Roc Nation, organizează evenimentul încă din 2020. "Când am încheiat primul nostru acord cu Roc Nation pentru producerea spectacolului, am avut o singură cerinţă: ca Jay-Z să urce el însuşi pe scenă într-o zi, când va fi momentul potrivit pentru el" , a declarat directorul NFL, Roger Goodell, într-un comunicat.

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NFL nu a precizat dacă starul în vârstă de 56 de ani va fi singura vedetă a spectacolului, nici dacă va fi însoţit de invitaţi, aşa cum se întâmplă de obicei de 25 de ani.

30 de ani de carieră, 100 de milioane de albume şi 25 de premii Grammy

Jay-Z, interpretul hitului "Empire State of Mind" (alături de Alicia Keys), a dezvăluit în trecut că fusese abordat pentru a urca pe scenă în cadrul evenimentului şi a interpreta o piesă alături de Rihanna şi Kanye West. Dar a refuzat. "Nu aşa se procedează: să-i spui cuiva că va susţine spectacolul din pauză cu condiţia să aducă cu el pe cutare sau cutare. Am spus să renunţăm la idee. A fost o chestiune de principiu", a declarat Jay-Z, pe numele său real Shawn Carter, pentru New York Times în 2020.

El şi-a redus prezenţa pe scenă şi în studio în ultimii ani pentru a deveni om de afaceri cu normă întreagă, primul rapper miliardar din istorie, potrivit Forbes.

Concertul său din 14 februarie de la Los Angeles va încununa un an de turneu mondial dedicat celor 30 de ani de carieră, marcat în special de peste 100 de milioane de albume vândute şi 25 de premii la Grammy Awards.

El urmează după Bad Bunny (2026), Kendrick Lamar (2025) şi Usher (2024), trei dintre cele patru cele mai urmărite spectacole din istoria finalei NFL din Statele Unite (aproximativ 130 de milioane de telespectatori).

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