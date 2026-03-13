Milano - Sanremo este următoarea cursă în care poate fi urmărit Pogacar

Tadej Pogacar a câștigat într-un mod impresionant Strade Bianche 2026, după un atac devastator și o cursă solitară de 80 de kilometri, iar avansul a fost așa de mare încât ciclistul a putut să încetinească, pentru a da mâna cu un fan sloven pe străzile orașului Siena.

În perioada următoare, acesta va fi la startul curselor Milano - Sanremo (21 martie / Italia), Tour of Flanders (5 aprilie / Belgia), Paris - Roubaix Hauts - de - France (12 aprilie / Franța), Liege - Bastogne - Liege (26 aprilie / Belgia), Tour de Romandie (28 aprilie / Elveția), Tour de Suisse (17 iunie / Elveția) și Tour de France (4 iulie / Franța, Spania). În sezonul precedent, slovenul a terminat pe podium Paris - Roubaix (2) și Milano - San Remo (3) și a câștigat Tour of Flanders, Liege - Bastogne - Liege și Tour de France.

Slovenul este cel mai valoros ciclist al momentului

Tadej Pogacar (27 de ani) a concurat la profesioniști pentru Team Rog - Ljubljana (2017-2018) și UAE Team Emirates XRG (2019-prezent). Cu actuala formație a câștigat numeroase curse, printre care Tour de France (2020, 2021, 2024, 2025), Giro d'Italia (2024), Tirreno - Adriatico (2021, 2022), Paris - Nice (2023), Volta a Catalunya (2024), UAE Tour (2021, 2022), Tour of Slovenia (2021, 2022), Tour of California (2019), Volta a la Comunitat Valenciana (2020), Volta ao Algarve (2019), Vuelta a Andalucia (2023), World Road Race Championships (2024, 2025), Tour of Flanders (2023, 2025), Liege - Bastogne - Liege (2021, 2024, 2025), Giro di Lombardia (2021, 2022, 2023, 2024, 2025), Strade Bianche (2022, 2024, 2025, 2026), GP de Montreal (2022, 2024), Amstel Gold Race (2023), La Fleche Wallonne (2023, 2025), Tre Valli Varesine (2022, 2025) și Giro dell'Emilia (2024).

Cursele desfășurate deja din sezonul 2026 al UCI World Tour:

Tour Down Under - 20-25 ianuarie / 1. Jay Vine (UAE Team Emirates XRG / Australia), 2. Mauro Schmid (Team Jayco–AlUla / Elveția), 3. Harry Sweeny (EF Education–EasyPost / Australia)

Cadel Evans Great Ocean Road Race - 1 februarie / 1. Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM / Danemarca), 2. Matthew Brennan (Visma–Lease a Bike / Marea Britanie), 3. Brady Gilmore (NSN Development Team / Australia)

UAE Tour - 16-22 februarie / 1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG / Mexic), 2. Antonio Tiberi (Team Bahrain Victorious / Italia), 3. Luke Plapp (Team Jayco–AlUla / Australia)

Omloop Het Nieuwsblad - 28 februarie / 1. Mathieu van der Poel (Alpecin– Premier Tech / Olanda), 2. Tim van Dijke (Red Bull–Bora–Hansgrohe / Olanda), 3. Florian Vermeersch (UAE Team Emirates XRG / Belgia)

Strade Bianche - 7 martie / 1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG / Slovenia), 2. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM / Franța), 3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG / Mexic)

Cursele care se vor desfășura în următoarele două luni:

Martie - Paris - Nice (8-15 martie) / Tirreno - Adriatico (9-15 martie) / Milano - San Remo (21 martie) / Volta a Catalunya (23-29 martie) / Tour of Bruges (25 martie) / E3 Saxo Classic (25 martie) / Gent -Wevelgem (29 martie)