Oferta de ultima ora pentru fostul stelist Hamroun! Poate fi coleg cu doi romani

Fostul stelist Jugurtha Hamroun ar putea schimba echipa in Qatar.

Algerianul Hamroun (29 de ani) a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui Al Sadd in ultimul sezon. El a marcat 16 goluri si a dat 10 pase decisive in 26 de aparitii in toate competitiile. Cu toate aceastea, ar putea schimba echipa.

Jugurtha Hamroun a primit o oferta de imprumut de la Al Sailiya, echipa la care joaca si fostii dinamovisti Dragos Grigore si Valentin Lazar.

Al Sadd vrea sa il promoveze pe tanarul Akram Afif, un international de 21 de ani, care joaca pe postul lui Hamroun, si din acest motiv ia in considerare despartirea de algerian.

Al Sadd a terminat pe locul doi campionatul Qatarului, in timp ce Al Sailiya s-a clasat pe 6.