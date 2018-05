ULTIMA ORA | Primul pas spre dezastru pentru FCSB? Talpan anunta ca a castigat o mare batalie

Florin Talpan, juristul CSA Steaua, e convins ca dosarul despagubirilor de 36 de milioane de euro va duce clubul FCSB spre faliment.

Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV! Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo!

Florin Talpan a anuntat astazi ca instanta a respins cererea lui Gigi Becali de a plati despagubiri pe trei ani, si nu pe 10.

"S-a respins exceptia prescriptiei extinctive, Gigi Becali e bun de plata! Va trebui sa achite intreg prejudiciul creat in perioada decembrie 2004 - decembrie 2014."

"Prejudicierea continua si astazi. Sunt foarte multumit si ma asteptam, pentru ca decizia e legala", a spus Talpan pentru Gazeta Sporturilor.

Ce sustinea Becali:



"Nu eu cer sa fie despagubiri pentru 3 ani, ci asa spune legea. Este articol de lege in care se arata ca poți cere despagubiri pe ultimii 3 ani de la data depunerii cererii. CSA a depus contestația in 2016, deci nu pot cere decat pana in 2013. Iar noi am schimbat denumirea in 2014. Asa ca pot primi bani doar pentru un an, 2013-2014. Asa scrie la lege. E matematica. Nu poate interpreta un judecator cum vrea el." (PRO X)