Mourinho a anuntat unde va antrena din vara! "E habitatul meu natural! Trofeele ma recomanda! Am castigat Europa League in urma cu doar un an". Varianta exclusa din start

Jose Mourinho si-a propus sa revina in Italia in sezonul viitor. El a afirmat sincer ca nu vrea in acest moment sa revina in Premier League.

Jose Mourinho (56 de ani) vrea sa se intoarca in fotbalul italian si ar putea sa o faca curand. Inter, echipa cu care a cucerit UEFA Champions League, ar putea fi urmatoarea sa destinatie. La Inter, Spaletti are un viitor incert.

Mourinho a vorbit intr-un interviu acordat DAZN si a spus sincer ca exclude Premier League.

"Acum o pot spune clar! Urmatoarea mea destinatie nu va fi, cu siguranta, Premier League. E timpul sa ma gandesc la viitor.

La Inter am gasit o familie incredibila care m-a facut fericit in fiecare zi. Conexiunea pe care am avut-o cu fanii a fost una speciala. Am castigat multe lucruri si am creat o legatura speciala ca este inca acolo in inima mea. Am intalnit multi fani ai lui Inter la Londra. Toti ma imbratisatu. Parca ieri as fi fost acolo. Au scos tot ce e mai bun din mine.



Italia e habitatul meu natural. Cat timp am lucrat in Anglia, am fost nevoit sa ma adaptez, sa fiu diferit", a spus Mourinho pentru DAZN.

Mourinho a castigat 5 trofee cu Inter in urma cu un deceniu: Liga Campionilor, 2 titluri ale Serie A, o Cupa a Italiei si o Supercupa a Italiei.

Mourinho: "Trofeele castigate sunt garantia succesului viitor"



Jose Mourinho spune ca trofeele castigate de-a lungul carierei il recomanda pentru orice post de antrenor.

"Trofeele pe care le-am castigat in trecut sunt garantia succesului viitor. Chiar si cei care se chinuie sa uite ce am realizat au dificultati in a face asta", a mai spus Mourinho.