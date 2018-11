"France Football a anuntat ca semnati cu Milan". Wenger, luat prin surprindere intr-o emisiune TV! Raspunsul dat de legendarul antrenor

Wenger a negat zvonurile lansate in presa franceza, potrivit carora o va antrena din ianuarie pe AC Milan.

Arsene Wenger a vorbit intr-o emisiune TV la beIN Sport despre zvonurile aparute in presa franceza, potrivit carora a negociat intens cu AC Milan.

Fostul antrenor al lui Arsenal, care a stat 22 de ani pe banca "tunarilor", spune ca nu este nimic adevarat.

"Singurul lucru pe care il pot spune este <fake news>. Daca as semna cu cineva, v-as spune. Sunt stiri false! Nu pot controla stirile, pot controla doar ce fac in viata mea. In acest moment, ma concentrez pe munca pe care o depun la beIN, una care nu e usoara", a spus Wenger.

France Football a scris luni ca Arsene Wenger s-a inteles cu AC Milan si urmeaza sa il inlocuiasca pe Gennaro Gattuso.