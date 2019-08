Cel mai bizar transfer al verii! E incredibil unde a ajuns japonezul Kagawa, dupa ce a jucat in ultimii ani la Dortmund si Manchester United

Japonezul Shinji Kagawa (30 de ani) a semnat cu locul 15 al ultimei editii din liga a doua spaniola. El va juca la Zaragoza!

Mijlocasul japonez Shinji Kagawa (30 de ani) a ajuns in liga a doua spaniola. El a semnat cu formatia care a incheiat pe locul 15 ultimul sezon din Segunda, Real Zaragoza! Kagawa a jucat in ultimii ani la Borussia Dortmund, Manchester United si Besiktas, la ultima dintre echipe fiind imprumutat in returul stagiunii trecute.

Kagawa, fotbalist cu 95 de selectii si 31 de goluri in nationala Japoniei, a bifat "cel mai bizar transfer al verii", dupa cum il numesc cei de la MARCA.

Shinji Kagawa a explodat la Dortmund intre 2010 si 2012, apoi a fost achizitionat de Manchester United, unde a evoluat tip de alte doua sezoane. Japonezul nu a impresionat pe Old Trafford si s-a intors in 2014 la Borussia.