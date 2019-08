Bayern nu stie ce inseamna "AMICAL": 23-0 inaintea noului sezon. Tolisso, performanta rara! 

Suparati ca au pierdut Supercupa Germaniei cu Borussia Dortmund, cei de la Bayern Munchen s-au razbunat pe o echipa de amatori, FC Rottach-Egern, pe care i-au invins cu 23-0.

Renato Sanches (x2), Leon Dajaku, Robert Lewandowski (x3), Serge Gnabry si Corentin Tolisso (x4). Toate cele patru reusite ale lui Tolisso au fost marcate in doar 4 minute!

Bayern a reusit sa marcheze un gol la 3 minute si 41 de secunde in fata echipei regionale FC Rottach-Egern.

It was a memorable debut for @LucasHernandez last night ????

All the highlights from our 23-0 win against Rottach-Egern ????#FCBayern #MiaSanMia #FCRFCB pic.twitter.com/1JHDv23UQ2