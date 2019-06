Barcelona face schimb de portari cu o echipa din La Liga! ULTIMA ORA: Cillessen a trecut deja de vizita medicala!

Barcelona si Valencia fac schimb de portari!

Barcelona si Valencia se pregatesc sa oficializeze un schimb de portari! MARCA si Sport Catalunya anunta ca olandezul Jasper Cillessen, rezerva de portar a Barcei in ultimele 3 sezoane, tocmai a efectuat vizita medicala!

Potrivit celor doua publicatii spaniole, Barcelona il va trimite pe Cillessen la Valencia si il va lua pe brazilianul Neto in schimb!

Cillessen vs. Neto in cifre



Brazilianul Neto are 29 de ani si a fost titular la Valencia in ultimele doua sezoane. El a jucat 33 de meciuri in La Liga in stagiunea 2017/18 si 34 in sezonul 2018/19. Acesta a mai aparat de 8 ori in Europa League si de 5 ori in Champions League.

Inainte sa ajunga la Valencia, el a fost rezerva lui Buffon la Juventus timp de doua sezoane.

De partea cealalta, Cillessen a aparat in doar 5 meciuri de La Liga in ultimele 3 sezoane. Adus de la Ajax in 2016, olandezul a fost "portarul de Cupa" al Barcelonei. Acesta a mai aparat de 3 ori in UEFA Champions League: cate un meci pe sezon!