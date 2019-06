Prima plecare din cantonamentul FCSB! Jucatorul care DISPARE din echipa la cateva zile dupa ce a fost laudat de Becali: "Surpriza mare, cica e foarte bun!"

FCSB il cedeaza la Astra pe unul dintre jucatorii care abia revenisera in lot.

Gabi Simion a fost cerut la Giurgiu de Dan Alexa, alaturi de care a lucrat si la Calarasi, sezonul trecut. Simion a prins 29 de meciuri in tricoul Dunarii.

In urma cu o saptamana, patronul FCSB Gigi Becali se declara surprins de progresul fundasului dreapta.

"Surpriza mare! Cica e foarte bun jucator, nu ma asteptam", spunea Becali, conform Gazetei Sporturilor.

Simion a inceput sa se pregateasca la echipa mare a FCSB din 2016, pe cand avea doar 18 ani. In ultimele sezoane, pustiul de 21 de ani a fost imprumutat la Clinceni, Juventus Bucuresti si Dunarea Calarasi. Gabi Simion ar fi urmat sa se lupte cu Romario Benzar si Claudiu Belu pentru postul de fundas dreapta, in cazul in care ar fi ramas la FCSB. La Astra il va avea concurent direct pe Butean.