L-au ratat pe Ianis Hagi si s-au reorientat catre Dennis Man! AVALANSA de oferte pentru pustii de la Romania U21

EURO U21 | Jucatorii de la nationala de tineret a Romaniei au intrat in atentia marilor cluburi europene.

Romania U21 joaca in semifinale la EURO 2019 cu Germania joi, de la ora 19:00, live pe sport.ro. Pustii lui Radoi au impresionat in grupe, iar acum se vor duela cu cea mai puternica echipa a turneului pentru un loc in marea finala. Ianis Hagi, George Puscas, Florinel Coman, Dennis Man, Cicaldau si Ianis Hagi au intrat deja in atentia multor cluburi, care vor sa-i transfere in perioada urmatoare. Chiar azi se discuta soarta lui Ionut Radu, dorit inapoi de Inter Milano dupa ce a fost cedat la Genoa. Gica Hagi a anuntat in aceasta dimineata transferul lui Ianis in Spania.



Anderlecht il vrea pe Dennis Man

Presa din Belgia anunta azi un alt posibil transfer rasunator dupa EURO U21. Belgienii l-au vrut pe Ianis Hagi, insa tanarul jucator a ales campionatul Spaniei. In aceste conditii, Dennis Man a devenit favoritul lor pentru un transfer. Gigi Becali i-a fixat o cota uriasa atacantului sau: 50 de milioane de euro, insa cota lui pe transfermarkt e de 10 ori mai mica, 5,5 milioane euro. Agenta lui Man este Anamaria Prodan, cea care l-a dus pe Nicolae Stanciu de la FCSB la Bruxelles pentru cea mai mare suma platita vreodata pentru un jucator din Liga 1: 10 milioane de euro. Si Chipciu a plecat de la FCSB la Anderlecht, iar cei doi au reusit sa castige titlu in Belgia.



Becali: Am refuzat oferta de 30 de milioane pentru Dennis Man!

Gigi Becali sustinea la inceputul anului ca a refuzat deja o oferta uriasa pentru Dennis Man, iar acum asteapta o oferta cel putin la fel de buna.

"Am fost sunat si mi s-a spus ca poate veni oferta pentru Man de 30 de milioane. Dar sa semneze baiatul cu el. Voia sa plateasca 200.000 doar ca sa cumpere licenta, cum ar veni, ca sa renunte la agentul de acum.

Am vorbit cu Anamaria si nu a fost de acord. A ramas sa vina cu oferta si apoi discutam. Voi o sa vedeti, daca nu il dau acum pe Man, peste un an vreau 70 de milioane", a spus Gigi Becali.