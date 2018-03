Asta inseamna ghinion! De ce a costat Salah doar 40 de milioane vara trecuta si cum a ratat Roma o avere: "O luna daca am mai fi avut la dispozitie..."

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Directorul sportiv al clubului AS Roma, spaniolul Monchi, a revenit miercuri asupra vanzarii din vara trecuta a atacantului egiptean Mohamed Salah la Liverpool pentru doar 40 milioane euro, evocand "efectul Neymar".

"Pentru a intelege aceasta vanzare, trebuie intelese doua lucruri. Mai intai, ea a fost facuta inaintea efectului Neymar, care a revolutionat mercato", a declarat Monchi la o intalnire cu presa straina la Roma.

Vorbind despre efectul Neymar, directorul sportiv spaniol vorbeste de transferul din vara trecuta a lui Neymar, plecat de la FC Barcelona la Paris Saint-Germain pentru suma record de 222 milioane euro.

"Apoi, noi trebuia sa-l vindem inainte de 30 iunie", datorita constrangerilor fair-play-ului financiar. Cei care cunosc putin afacerile stiu ca asta inseamna ca aveam sabia lui Damocles deasupra capului", a explicat Monchi.

"Deci, daca luam in calcul aceste doua elemente, cred ca am facut o vanzare corecta. Acum el face un sezon incredibil si, prin efectele Neymar, Coutinho, Dembele, pretul sau a devenit fara indoiala mult mai mare", a adaugat fostul director sportiv al clubului spaniol FC Sevilla.

Salah a plecat la Liverpool pentru circa 40 milioane euro. El se afla astazi in fruntea clasamentului golgheterilor din Premier League cu 28 de goluri marcate in 30 de meciuri. In total, el a inscris 36 de goluri in toate competitiile la un loc in primul sau sezon la Liverpool.

"Este un jucator foarte puternic. Insa este uimitor, pentru ca el a revenit intr-un campionat unde nu reusise cand juca la Chelsea. El a gasit un antrenor, coechipieri care ii acorda incredere, o echipa care ii place, care corespunde stilului sau de joc", a precizat Monchi.