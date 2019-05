Gigi Becali, tinta fostilor mari fotbalisti! "Cum sa accepti asa ceva? Ce-i mai trebuie antrenor?" Cine il ataca pe patronul FCSB!

Mihai Teja nu va mai fi antrenor la FCSB.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

FCSB a reusit contraperformanta de a incheia campionatul pe locul doi pentru al patrulea an la rand. In urma acestui esec, Gigi Becali a decis sa il demita pe Mihai Teja, chiar daca acesta venise de la Gaz Metan Medias in iarna.

Marcel Raducanu, fostul mare jucator al Stelei in perioada 1972-1981, a comentat situatia actuala de la echipa condusa de Gigi Becali.

"Daca nu e liniste acolo...Trebuie sa ai liniste ca sa faci performanta. Trebuie sa-l lase in pace pe antrenor. Nu exista nicaieri in lume ce se intampla la Steaua. Nu-l inteleg pe patron. Vede ca de 4 ani se tot chinuie sa ia campionatul si tot face chestii din astea", a spus Marcel Raducanu pentru ProSport.

Mai mult, fostul fotbalist a vorbit si despre antrenorii care aleg sa vina la FCSB, in ciuda reputatiei pe care o are patronul.

"Nu-i inteleg nici pe antrenori, care stiu ce-i asteapta cand se duc acolo. Nu imi dau seama de ce tot accepta. Cum sa accepti asa ceva? Becali crede ca el face cele mai bune transferuri si cea mai buna echipa. Atunci, ce-i mai trebuie antrenor? Mai da banii degeaba si pe antrenor...Aici, in Germania, si cred ca peste tot in lume, nu exista asa ceva, sa te bagi peste antrenor, sa-l suni in timpul meciului, baga-l pe ala, scoate-l pe celalalt", a adaugat fostul fotbalist.

Mihai Teja, despre plecarea de la FCSB

Teja a negat ca a luat in calcul varianta de a nu sta pe banca la partida cu CFR Cluj: "Nu, niciodata. Vreau sa-mi fac treaba pana la capat, asa e normal, asa e corect fata de jucatori. Puteam sa nu mai vin, dar imi fac treaba pana la capat, mai era o saptamana, mai e un meci foarte important. Am lucrat bine cu baietii, cu toata lumea de aici. Suntem profesionisti si trebuie sa ne facem treaba indiferent de ce se intampla.

Dupa cum stiti si am vazut ca ati publicat contractul meu, eu am avut o clauza care spunea ca daca nu iau campionatul, ne despartim. Eu am venit aici la Steaua numai pentru performanta, pentru nimic altceva, am spus din prima zi de cand am venit ca nu am facut-o pentru bani pentru ca am acceptat aceasta clauza in contract. Si mi se pare corect, nu am luat campionatul, plec. Imi pare rau ca nu am luat campionatul, am iesit doar pe locul 2, asta este. Asa e in viata, mi se pare normal sa respectam contractul. Orice experienta este pozitiva pentru mine.

(Saptamana aceasta) a fost la fel ca pana acum, nu a fost mai usor sau mai dificil. Am un grup bun, baieti cu caracter bun, s-au antrenat foarte bine saptamana aceasta, aproape toti sunt apti pentru a juca in meciul cu CFR", a mai spus Mihai Teja.