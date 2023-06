Tragedie în Argentina! Un suporter al lui River Plate a murit după ce a căzut din tribună

Un suporter al echipei River Plate a murit sâmbătă seară, după ce a căzut de pe o tribună de pe stadionul Monumental din Buenos Aires. Meciul din campionat a fost anulat.

Tragedia s-a produs sâmbătă pe Estadio Monumental din Buenos Aires, în timpul meciului de campionat dintre River Plate şi clubul Defensa y Justicia. "Un fan a căzut din tribuna Sivori Alta şi a murit pe loc. Serviciul medical a sosit imediat la faţa locului, la fel ca şi poliţia şi diferite agenţii de securitate", a precizat clubul într-un comunicat.

"Tribuna unde defunctul avea abonament era la 90% din capacitate. În momentul căderii, nicio terţă persoană nu intervenise. De asemenea, s-a constatat că nu exista nicio situaţie violentă în tribună sau în jurul lui", se arată în comunicat, potrivit News.ro.

Meciul a fost suspendat după 26 de minute, iar locul a fost evacuat în urma incidentului. River Plate, în prezent pe primul loc în clasament, a precizat că agenţiile de securitate şi unitatea fiscală specializată în evenimente de masă au demarat anchete.

???? A River Plate fan fell from the top tier and died. That’s why the game is suspended. @javigilnavarro

What a sad fact, all the condolences to his family. ???????? pic.twitter.com/VDxfl9EolR