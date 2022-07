„Profesorul” și „Fetița”, echipa care poate scrie istorie la Wimbledon 

de Florin CARAMAVROV

Mi-aduc aminte că sfatul ăsta i l-a transmis de mai multe ori Ion Țiriac. „Fetițo, stai mai în față!”, i-a spus miliardarul care poartă pe umeri și-n mustăți o experiență vastă în domeniu.

Dar „fetița” nu putea să-și ocupe poziții mai avansate, pentru că ea așa învățase să joace, să se apere foarte bine, să scoată mingi imposibile, să alerge cât poate de repede când i se dă o „scurtă”. Am văzut-o de multe ori surprinsă de adversare cu astfel de procedee, pentru că trebuia să vină tocmai din „fundul curții”. Oricât de rapidă ar fi fost, era greu să se deplaseze până aproape de fileu într-un timp extrem de scurt.

Cu Badosa, Simona a reușit să stea mai în față, așa că a putut să lovească mingea mai repede, surprinzând-o pe adversara ei de cele mai multe ori, mai ales că aceasta nu are o deplasare extraodinară pe teren, e mai masivă și mai lentă. Spanioloaica îi prinsese frica la Madrid, când Simona a spulberat-o cu 6-3, 6-1.

S-a văzut că a intrat acum temătoare, așteptând să vadă ce i-a pregătit adversara. Însă n-a avut timp să se dumirească, pentru că românca noastră a luat-o tare, a avansat peste linia pe care cu greu o depășea altădată, a așteptat prada ca o panteră, apropiindu-se pas cu pas, fără zgomot, și a atacat decisiv.

Cine s-o fi convins pe „fetița” noastră, ajunsă la maturitate în tenis, să facă acei pași în față când așteaptă returul adversarei și când atacă mingea? Tataia Țiriac nu a reușit, așa că, bănuiesc, meritul este al noului ei antrenor, Patrick Mouratoglou. Nu am așteptat minuni de la francez de la început, pentru că la orice schimbare e nevoie de timp. Să-ți cunoști îndeaproape „eleva”, să-i corectezi punctele slabe, s-o determini să schimbe ceva în tactica ei de joc.

Și „minunile” au început să apară. Halep e în sferturi la Wimbledon, după patru meciuri în care n-a pierdut set, și pare capabilă să meargă cât mai sus. Bineînțeles că următoarea adversară, Anisimova, e în plină ascensiune, are atuul exuberanței de la vârsta de 20 de ani, când crezi că toată lumea e a ta, dar Simona îi poate frânge zborul datorită experienței pe care ea și antrenorul ei au acumulat-o până acum.

SimonaHalep și Patrick Mouratoglou pot câștiga Wimbledonul anul acesta! Echipa s-a format. „Profesorul” a reușit să se facă înțeles, iar „Fetița” a prins lecția.