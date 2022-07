Care top 10 WTA? Clasamentul adevărului: pe ce loc ar urca Simona Halep in ierarhia mondială 

Simona Halep a început turneul de la Wimbledon pe locul 18 în clasamentul WTA, dar îl poate încheia pe poziția a treia.

Jucătoarea din România a declarat în mai multe rânduri că are ca obiectiv principal pentru sezonul 2022 revenirea și încheierea stagiunii în top 10 WTA.

Obiectivul ar putea fi facilitat considerabil de un parcurs lung pe iarba londoneză. Dacă în prezent, în urma calificării în sferturile de finală, Simona Halep ar fi acumulat deja 360 de puncte, sportiva din Constanța ar fi putut adăuga în total 2000 de puncte actualului său punctaj, 2315 puncte.

Cu un total de 4315 puncte, în ierarhia WTA LIVE, Simona Halep ar fi urcat până pe locul 3 și ar întregi un posibil podium, în care s-ar alătura polonezei Igăi Swiatek și estonei Anett Kontaveit, dacă britanicii nu ar fi eliminat punctajul la această ediție.

