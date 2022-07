Fostul lider WTA o va întâlni pe americanca Amanda Anisimova (20 de ani, 25 WTA), care a trecut de Harmony Tan în optimi, în două seturi, 6-2, 6-3.

Simona Halep - Amanda Anisimova, în sferturile de la Wimbledon

Halep a întâlnit-o pe Anisimova și în urmă cu mai puțin de două săptămâni, pe 23 iunie. Românca s-a impus fără emoții, în două seturi, 6-2, 6-1.

Va fi a patra întâlnire dintre cele două. Halep și Anisimova s-au mai întâlnit la Roland Garros în 2019 și 2020, iar ambele meciuri s-au încheiat în două seturi. Anisimova l-a câștigat pe primul, iar Halep și-a luat revanșa în anul următor.

Simona Halep, după meciul cu Paula Badosa: ”Ama vut emoții înainte”

Simona Halep a învins-o pe Paula Badosa, scor 6-1, 6-2, pe Centre Court de la All England Club, sferturile de finală și s-a calificat în sferurile de finală de la Wimbledon 2022.

Încrezătoare în loviturile sale și cu o deplasare formidabilă în teren, constănțeanca antrenată de Patrick Mouratoglou a început meciul cu Badosa dominându-și autoritar adversara.

„Mi-am dorit să fiu aici astăzi și cred că am jucat un meci grozav. Am avut emoții înainte, dar m-am bucurat mult să revin pe Terenul Central, în fața acestui public minunat. Vă mulțumesc pentru că m-ați susținut mereu, e o plăcere să revin” și-a început Simona Halep interviul oferit pe suprafața de joc.

„Nu m-am gândit că nu am pierdut niciun set, până acum, când mi-ai spus. Sunt mulțumită de cum am jucat până acum în acest turneu. Progresez de la zi la zi și abia aștept să dau din nou tot ce am mai bun, la fel cum am făcut-o astăzi.

Mi-a fost tare dor să joc la Wimbledon, 3 ani înseamnă mult. E special să mă întorc. Am avut mai mari emoții ieri, în timpul ceremoniei campionilor, dar mă bucur că am din nou șansa de a juca pe Terenul Central”, a mai spus Halep.