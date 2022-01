„Serena” Cîrstea? Debut monstruos de bun în sezonul 2022: și-a distrus adversara, 6-0, 6-0 în sub 50 de minute

Sorana Cîrstea a început vara australiană de tenis într-o manieră extraordinară: ocupanta locului 37 WTA a demolat-o pe Varvara Gracheva (77 WTA), scor 6-0, 6-0 în doar 49 de minute de joc.

De-a lungul primului set, Sorana Cîrstea a cedat doar 5 puncte, iar la finalul partidei avea câștigate 73% din cele 70 de puncte jucate, Varvara Gracheva apropiindu-și în total doar 19 schimburi de mingi.

That was… a good way to start the year! pic.twitter.com/j0X9TAM3Ne

Sorana Cîrstea a servit doi ași, nu a comis nicio dublă greșeală, a pus primul serviciu în teren cu un procentaj de 63% și a câștigat 72% din punctele jucate cu prima servă. La retur, Sorana Cîrstea a fost de neoprit, câștigând 80% din punctele jucate pe serva adversarei, neoferindu-i nicio șansă.

3200 de euro va primi Sorana Cîrstea pentru această calificare în optimile competiției WTA 250 Summer Set 2 de la Melbourne. În turul următor, Sorana Cîrstea se va duela cu Amanda Anisimova (78 WTA), iar învingătoarea își va măsura forțele în sferturi cu jucătoarea mai bună a întâlnirii dintre Irina Begu și Jasmine Paolini.

3 matches finished and 3 victories so far today for the Romanians. Sorana played a close to perfect match to get the R1 victory. Sorana Cirstea defeated Varvara Gracheva 6-0, 6-0.#MelbourneTennis pic.twitter.com/KXdpFbYt5X